​Parcelles Assainies : un fœtus de six mois découvert dans les toilettes, une femme interpellée

Une femme a été interpellée par la police après la découverte d’un fœtus âgé d’environ six mois dans un sachet en plastique noir, déposé dans les toilettes de son domicile.



L’affaire a été signalée au commissariat des Parcelles Assainies par une structure sanitaire, où la mise en cause s’était présentée avec de violents maux de ventre et d’importants saignements. Les examens médicaux ont révélé qu’elle venait d’accoucher.



Interrogée par les enquêteurs, la femme aurait reconnu être enceinte d’environ six mois et avoir pris trois comprimés abortifs obtenus auprès d’une connaissance, par l’intermédiaire d’un livreur. Selon ses déclarations, elle aurait ingéré ces médicaments le samedi, provoquant l’accouchement prématuré.



D’après un communiqué de la police, elle aurait également reconnu avoir dissimulé le fœtus dans un sachet à proximité de sa chambre. L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes des faits et d’établir les éventuelles responsabilités.