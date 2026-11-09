​Partenariat Chine-Sénégal : Le Zhejiang et l'ASN signent un accord de normalisation à Hangzhou

À l'occasion du Forum sur l’environnement des affaires de Zhijiang 2026 tenu à Hangzhou, l’Administration de la province chinoise du Zhejiang pour la réglementation du marché et l’Association sénégalaise de normalisation (ASN) ont signé un plan d’action conjoint.



Ce texte constitue le premier accord de coopération en matière de normalisation conclu entre cette province industrielle majeure de Chine et un pays partenaire de l’initiative de la « Ceinture et la Route », a rapporté China Daily.



Ce plan cible sept domaines stratégiques prioritaires pour les autorités sénégalaises, notamment l’économie numérique (commerce électronique et paiements mobiles), l’agriculture moderne, ainsi que l’industrie verte (véhicules électriques, recyclage de batteries, photovoltaïque et stockage d’énergie).



Pour orchestrer cette dynamique, un groupe de travail conjoint sera déployé afin de superviser des projets pilotes et de piloter un programme d'échange d'experts et de développement des talents entre les deux régions.



Fatoumata Ngone Ndoye, responsable des relations extérieures et des partenariats de l’ASN, a souligné que « ce plan fera de la normalisation un pont reliant l'industrie, la technologie et le commerce entre le Zhejiang et le Sénégal, grâce à une communication régulière et à des projets qui apporteront des avantages concrets aux deux parties ».