​Partenariat bilatéral : La Chambre de commerce du Qatar explore les opportunités avec l'APIX

La Chambre de commerce du Qatar et l'Agence sénégalaise de promotion des investissements et des grands projets (APIX) ont tenu une séance de travail à Doha pour renforcer les partenariats économiques entre les deux pays.



Menée par le directeur général de l'APIX, Bakary Sega Bathily, et l'ambassadeur du Sénégal au Qatar, Cheikh Tidiane Sall, la délégation a mis en avant les opportunités d'investissement offertes par le Sénégal, notamment dans les secteurs de l'énergie, du pétrole, du gaz, des mines, de l'agriculture, du tourisme et du numérique.



Selon l'Agence de presse du Qatar (QNA), cette rencontre a permis de formaliser les préparatifs de la « Journée Dakar-Doha », prévue le 7 décembre prochain dans la capitale qatarie.



Mohammed bin Ahmed bin Twar Al Kuwari, premier vice-président de la Chambre du Qatar, a qualifié cet événement d'« opportunité de mettre en valeur l'économie sénégalaise et les opportunités d'investissement offertes aux investisseurs qataris, tout en fournissant une plateforme pour des rencontres directes entre hommes d'affaires et entreprises des deux pays ».



De son côté, l'ambassadeur Cheikh Tidiane Sall a souligné que cette journée constitue une « étape importante pour faire découvrir à la communauté d'affaires qatarie les opportunités prometteuses offertes par le Sénégal », ajoutant que son pays ambitionne également d'accueillir une future édition du Forum d’affaires Qatar-Afrique.



Pour sa part, le directeur général de l'APIX, Bakary Sega Bathily, a rappelé la richesse des ressources naturelles du pays, citant les gisements de phosphate, de fer et d'or, ainsi que la production de gaz naturel.



Il a précisé que le Sénégal « cherche à développer des industries de transformation qui tirent profit de ces ressources et de la production de gaz naturel, afin de satisfaire les besoins du marché intérieur et de s'étendre aux marchés internationaux ».