​Passation de service à la CDC : la cérémonie reportée au 5 octobre à la demande de Fadilou Keita

Initialement prévue ce mercredi, la cérémonie de passation de service entre le directeur général sortant de la Direction générale de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Fadilou Keïta, et son successeur a été reportée au lundi 5 octobre 2026.



Selon des informations obtenues de Patrice Sané, ce report intervient à la demande du directeur général sortant, Fadilou Keïta.



Les autorités du ministère des Finances et du Budget ont ainsi décidé de repousser la cérémonie, qui devait marquer officiellement la fin des fonctions de Fadilou Keïta à la tête de la structure.

