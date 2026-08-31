​Pastèque et melon: le Sénégal s'impose sur le marché européen et affiche des hausses de 25 % et 8 %

L’agriculture sénégalaise s'impose comme un acteur de plus en plus influent sur le marché européen de la pastèque et du melon, au grand dam des producteurs espagnols.



Les dernières données d'Eurostat, relayé par EFE Agro révèlent en effet une poussée significative des exportations du Sénégal vers l'Union européenne au cours du premier semestre, avec une hausse spectaculaire de 24,9 % pour la pastèque soit une progression de 3,5 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années.



Pour le melon, le Sénégal se distingue même comme le « seul pays à croître avec 8 % de plus », atteignant un volume de 20 .815 tonnes, selon les chiffres relayés par l'agence de presse espagnole.

Cette montée en puissance, qui concerne également la production de la variété Piel de Sapo, perturbe le calendrier de commercialisation des agriculteurs espagnols.



Le secrétaire général de l'organisation agricole Andrés Góngora, déplore l’impact direct de cette concurrence sur les prix en Espagne : « lorsque le Sénégal est en pleine saison, la saison commence en Espagne, donc le produit étranger arrive moins cher ».



Le responsable syndical a également pointé du doigt de réels « problèmes » d'étiquetage, affirmant que les pastèques espagnoles et sénégalaises sont « difficiles à différencier » et risquent d'induire les consommateurs en erreur.