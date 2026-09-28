​Pays à faible revenu : le FMI adapte sa stratégie face à une dette devenue « plus complexe et plus risquée »

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé, l'achèvement de la revue du cadre de viabilité de la dette pour les pays à faible revenu (CVD-PFR), menée conjointement avec la Banque mondiale.



Selon le FMI, « le contexte de la dette est devenu plus complexe et plus risqué » pour ces nations depuis 2017, combinant des besoins accrus de développement et d'adaptation au climat avec un recours croissant à l'endettement intérieur et aux emprunts de marché. Bien que le cadre demeure « adapté à ses objectifs », cette évaluation a permis d'introduire d'importantes réformes pour répondre aux nouvelles vulnérabilités.



Les réformes se structurent autour de trois axes majeurs : l'amélioration de l'analyse des risques avec une distinction plus nette entre les tensions sur la dette et l'insolvabilité, l'intégration systématique des risques liés à la dette intérieure ainsi qu'aux enjeux à long terme, et enfin le renforcement de l'objectivité des prévisions et de la fiabilité des données.



À ce titre, le conseil d'administration a salué cette revue complète et a validé le maintien du taux d'actualisation harmonisé à « 5 % ». Les administrateurs ont également souligné que « la crédibilité du CVD-PFR passe nécessairement par une couverture exhaustive de la dette, y compris celle des entreprises publiques ».



L'entrée en vigueur opérationnelle de ce nouveau cadre est programmée pour le « deuxième semestre de 2027 », après la pause estivale du conseil d'administration. Cette période transitoire doit permettre de finaliser les directives opérationnelles pour les services du FMI, d'adapter le modèle d'analyse et de « former les équipes-pays et les autorités ».



Pour accompagner cette transition, la publication des signaux mécaniques de risque dans les AVD individuelles sera temporairement restreinte afin d'assurer une meilleure appropriation de la nouvelle méthodologie.