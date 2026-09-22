​Pêche artisanale : le REFEPAS réclame la finalisation du décret sur la transformation des produits halieutiques

Le Réseau des femmes de la pêche artisanale du Sénégal (REFEPAS) a appelé les autorités à finaliser le projet de décret organisant la transformation artisanale des produits halieutiques, en attente depuis plus de 15 ans. Réunies au quai de pêche de Thiaroye, les femmes transformatrices ont également demandé l’arrêt de certaines licences ciblant les petits pélagiques.

« Parce que ça a été entamé depuis plus de 15 ans, nous courons derrière ce projet qui est toujours dans les circuits », a déclaré la présidente du REFEPAS, Diabou Diop. Elle a aussi déploré le manque d’infrastructures adaptées et plaidé pour une hausse du budget du ministère des Pêches. « Nous plaidons toujours pour qu’on ne donne plus de licences de pêche par rapport aux petits pélagiques », a-t-elle insisté.

