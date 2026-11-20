Invité sur le plateau de la TFM, le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Dr Abdourahmane Diouf, a défendu la société AKILEE SA, une entreprise technologique de services énergétiques dirigée par le Dr Amadou Ly, comme « une excellente solution pour les pertes commerciales » de la Senelec, estimant que l'entreprise publique perd « des dizaines de milliards chaque année » à cause de branchements défectueux et de réseaux inopérants.



Selon lui, l'État ne peut plus accepter de telles pertes sans appliquer de solutions concrètes, soulignant qu'Akilee a déjà résolu des problématiques similaires en Mauritanie.



Sur la gouvernance et l'actionnariat, le ministre a rappelé qu'Akilee est dirigée par un Sénégalais et que « 34 % d'Akilee, la Senelec en est propriétaire », rejetant l'idée que ce partenariat puisse ruiner la société nationale d'électricité. Interpellé sur les capacités internes de la Senelec, notamment à Diamniadio, il a interrogé l'absence de mise en œuvre effective malgré les annonces passées et précisé avoir consulté les syndicats, la direction de la Senelec, Akilee ainsi qu'une mission envoyée en Mauritanie.



Pour Abdourahmane Diouf, l'arbitrage ministériel vise avant tout l'intérêt des usagers : « Comment mettre en place un système grâce auquel le Sénégalais va y trouver son compte », c'est-à-dire garantir un courant disponible partout, faire baisser le prix de l'électricité et réinvestir l'argent perdu dans les pertes commerciales. Il a indiqué que l'identité du prestataire « qu'il s'appelle Akilee, ou qu'il s'appelle XYZ » importe moins que l'efficacité du dispositif.



Le ministre a annoncé que « le conseil d'administration a signé » et qu'un protocole d'accord a été conclu, avec une signature de contrat envisagée « d'ici le 3 décembre » avec la société.



Ces déclarations interviennent dans le contexte d'un dossier polémique ouvert avec un contrat décennal de compteurs intelligents signé en février 2019 entre la Senelec et Akilee SA et visant à réduire les pertes techniques et non techniques, fiabiliser la facturation et superviser le réseau en temps réel.

