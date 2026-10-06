​Pétrole & Offshore en Afrique : Un bond de 6,6 % par an et 41 milliards de dollars d'investissements en vue pour 2026

Les investissements mondiaux en exploration et production (E&P) pétrolière franchiront le cap des 504 milliards de dollars en 2026, l'Afrique s'accaparant 41 milliards de dollars, selon le Rapport d'Aperçu 2026 de la Chambre Africaine de l'Énergie.



Ce rebond signale « un regain d'intérêt pour l'investissement dans le secteur pétrolier africain », tiré principalement par des géants historiques tels que le Nigéria, l'Angola et la Libye. Pour le continent, l'enjeu reste toutefois de s'appuyer sur « des réserves d'hydrocarbures substantielles et une infrastructure de production établie ».



À l'échelle mondiale, cette reprise des dépenses d'investissement reste toutefois prudente. Le rapport souligne que « les taux de croissance ont matériellement retardé les augmentations de flux de trésorerie en amont, les entreprises ayant donné la priorité aux objectifs financiers par rapport au remplacement des réserves et à la croissance de la production ».



En clair, les opérateurs préfèrent « améliorer les bilans et retourner du capital aux actionnaires » plutôt que de se lancer à l'aveugle dans de nouvelles acquisitions.



Sur le terrain africain, les stratégies divergent nettement entre les terres et le large. Les dépenses terrestres (onshore) devraient stagner autour de 22 milliards de dollars en 2026, les compagnies optant pour la gestion des champs matures : il s'agit « de se concentrer sur l'amélioration des efficacités et la minoration des coûts plutôt que de poursuivre une expansion agressive ».



En revanche, les investissements offshore (en mer) affichent un dynamisme remarquable, estimés à 19 milliards de dollars pour 2026, avec un taux de croissance annuel composé de 6,6 %.



Ce boom des activités maritimes s'explique par « des avancées technologiques, des conditions géologiques favorables et le potentiel de découvertes substantielles dans les régions d'eau profonde et d'ultra-profondeur ».



Pour attirer durablement ces capitaux et consolider cette embellie, l'AEC rappelle que « la stabilité politique et des environnements réglementaires favorables seront cruciaux ».