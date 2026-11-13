​Pikine : un faux dentiste de 39 ans arrêté après l'extraction sans anesthésie de la dent d'une patiente

Les éléments de la Brigade de recherches du commissariat central de Pikine (banlieue dakaroise) ont mis fin aux activités clandestines d'un homme qui se faisait passer pour un spécialiste des dents le 11 novembre 2026.



Âgé de 39 ans, Ibrahima Diallo un fabricant de prothèses dentaires, a été interpellé pour "exercice illégal de la médecine dentaire et mise en danger de la vie d'autrui". Deux infractions graves qui l'ont conduit directement en prison à l'issue de son audition.



D’après Libération, c'est une patiente, A. Der, qui a permis de déclencher l'enquête. Selon sa plainte, elle s'était rendue le 17 octobre dernier dans son cabinet de Pikine pour se faire soigner. Sur place, l'homme lui aurait arraché une dent sans la moindre anesthésie.



Après l'intervention, elle aurait été prise de douleurs intenses et de crises répétées, obligeant ses proches à l'évacuer en urgence vers une autre structure de santé pour une prise en charge. La plaignante a également indiqué que le faux praticien lui avait remis une ordonnance datée de 2024, établie au nom d'une autre personne et tamponnée au nom d'un certain Dr C.I. Diallo.



La perquisition du local a confirmé les soupçons des enquêteurs. L'homme exerçait dans deux pièces aménagées au rez-de-chaussée d'un immeuble, transformées en bureau d'accueil et en salle de soins de fortune. Les policiers y ont saisi tout un arsenal : pinces, ciseaux, matériels et machines servant à fabriquer des prothèses dentaires, ainsi qu'un cachet portant le nom du Dr C.I. Diallo Isaac.



Entendu par les enquêteurs, ce dernier, chirurgien-dentiste à la retraite, a affirmé avoir arrêté d'exercer depuis plusieurs années. Il a reconnu Ibrahima Diallo comme son ancien assistant, qui aurait profité de son départ pour emporter une partie de son équipement et ouvrir son propre cabinet illégal.



De son côté, le prévenu n'a pas nié les faits. Il a reconnu avoir lui-même procédé à l'extraction de la dent de la plaignante. A l’issu de la procédure, le mis en cause a été écroué pour "exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d'autrui".