​Pire : plus de 1 500 femmes dépistées contre les cancers grâce à l’UIDT et à la Police nationale

L’Université Iba Der Thiam (UIDT) de Thiès et la Police nationale ont organisé une campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers féminins à Pire. L’opération, portée par l’Amicale des femmes de l’université avec l’appui technique du Groupement mobile d’intervention (GMI), a permis à 1 500 femmes de bénéficier d’un dépistage.



La directrice de la communication de l’UIDT, Touti Diop, a salué la mobilisation de la Police nationale et l’augmentation du nombre de kits de dépistage mis à disposition. « Je tiens à saluer la générosité de notre partenaire privilégié, le GMI et la Police nationale, qui sont passés de 800 à plus de 1 500 kits. Cela veut dire que la maladie progresse et seule la prévention peut aider l’État du Sénégal et les populations à freiner cette progression. Il faudra donc faire en sorte que toutes les femmes puissent bénéficier de ces consultations », a-t-elle déclaré sur les ondes de la Rfm.



Elle s’est également réjouie de la mobilisation des femmes de Pire qui sont venues de plusieurs villages de la commune suite à l’appel du maire Mamadou Ndoye Bane. « Aujourd’hui, on est à Pire et on est honorés de recevoir nos sœurs qui sont venues nombreuses se faire dépister », a-t-elle ajouté.



De son côté, le commissaire de police a salué ce partenariat, qui a permis de délocaliser une journée de la campagne à Pire à la demande de l’Amicale des femmes de l’université. La hiérarchie policière a ainsi mis à disposition 1 500 kits de dépistage pour cette édition.



Cette initiative vise à renforcer la prévention et à faciliter l’accès des femmes aux consultations médicales.