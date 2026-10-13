​Plateforme des emprunteurs : 31 pays en développement s'unissent pour faire entendre leur voix à Bangkok

Face à un fardeau de la dette devenant insoutenable, les pays en développement entendent faire entendre leur voix. Ce lundi 12 octobre 2026, à Bangkok, s'est tenue la première réunion du Conseil d’administration de la Plateforme des emprunteurs, un espace créé pour renforcer la coopération et le plaidoyer collectif des nations émergentes.



Réunissant des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales en marge des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, cet événement marque le début du premier cycle annuel d'une initiative déjà rejointe par 31 États.



Pour l'Afrique, continent où la hausse des taux d'intérêt étouffe les recettes publiques et menace le financement de la santé, de l'éducation et des infrastructures, l'enjeu est capital. Contrairement aux cadres traditionnels dominés par les créanciers, la plateforme constitue un espace permanent géré par les emprunteurs eux-mêmes pour partager données, expertises et outils de gestion de la dette.



« L’objectif est de promouvoir l’apprentissage entre pairs et l’assistance technique, d’améliorer l’accès aux connaissances et aux données et de renforcer la participation des pays emprunteurs », précise le communiqué officiel d'ONU Commerce et Développement (CNUCED), qui assure le secrétariat de l'initiative aux côtés de l'Égypte, présidente intérimaire.



Loin de se substituer aux mécanismes de négociation ou de restructuration existants, ce forum entend rééquilibrer le rapport de force dans l'architecture financière mondiale.



Saluant l'engagement des participants, António Guterres a résumé cette avancée historique en s'adressant directement aux gouvernements membres : « Aujourd’hui, vous prenez place à la table des négociations. »



Avec plus d'une centaine de pays invités à rejoindre le mouvement, la Plateforme des emprunteurs ambitionne de redonner aux nations du Sud une marge de manœuvre décisive pour leur développement économique.

