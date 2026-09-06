​Politique : Cheikh Aldjouma Sow exige un audit de la gestion d'Ousmane Sonko à la Primature

Le ministre conseiller Cheikh Aldjouma Sow demande l'ouverture immédiate d'une enquête sur la gestion d'Ousmane Sonko durant son passage à la Primature. S'exprimant ce samedi en marge de la finale du rendez-vous national et départemental de la jeunesse et des sports à Somone, le collaborateur du chef de l'État a interpellé directement les organes de contrôle pour qu'ils auditent l'utilisation des crédits du compte « Jamm », un fonds dédié à la paix en Casamance.



L'intervenant accuse l'ancien Premier ministre et ses partisans de mener une campagne active de désinformation et de manipulation sur les réseaux sociaux. Selon lui, ces manœuvres de diversion visent à masquer l'échec de leur stratégie politique et leur tentative manquée de saboter le mandat du président de la République.



Soutien de la présidence, Cheikh Aldjouma Sow estime qu'Ousmane Sonko est désormais disqualifié pour intervenir dans le débat public sans s'expliquer au préalable sur sa gestion financière. Il invite ainsi les corps d'inspection autonomes à s'autosaisir du dossier de la Primature sans attendre d'ordre de service. Le ministre conseiller martèle que la reddition des comptes et la transparence dans la gestion des deniers publics constituent les piliers essentiels de la bonne gouvernance et de la démocratie.