​Pont de Rosso : le nom de Cheikh Yacoub proposé pour unir le Sénégal et la Mauritanie

Le futur pont de Rosso, actuellement en phase de finition, pourrait porter le nom de Cheikh Yacoub Ould Cheikh Sidya, en hommage à son engagement en faveur de la paix et du rapprochement entre le Sénégal et la Mauritanie. Une proposition formulée à l’occasion de la 24e commémoration de son rappel à Dieu, célébrée le 13 novembre 2026.
Le repos éternel de cette figure religieuse se trouve au cimetière de Balantiya, à Boutilimit, en Mauritanie. Son engagement en faveur de la paix a marqué les esprits, notamment lors des événements de 1989 qui ont éprouvé les relations mauritano-sénégalaises.
Ses proches soulignent « son attachement indéfectible à la Sounnah du Prophète Mohammed (SAW), à la piété et aux valeurs cardinales de l'islam ». La concrétisation de cette initiative permettrait de pérenniser la mémoire de cet homme de paix pour les générations futures.
Le repos éternel de cette figure religieuse se trouve au cimetière de Balantiya, à Boutilimit, en Mauritanie. Son engagement en faveur de la paix a marqué les esprits, notamment lors des événements de 1989 qui ont éprouvé les relations mauritano-sénégalaises.
Ses proches soulignent « son attachement indéfectible à la Sounnah du Prophète Mohammed (SAW), à la piété et aux valeurs cardinales de l'islam ». La concrétisation de cette initiative permettrait de pérenniser la mémoire de cet homme de paix pour les générations futures.
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