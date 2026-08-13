​Port Autonome de Dakar : Retour sur le passage marquant de Waly Diouf Bodian à la tête du PAD

Waly Diouf Bodian a été à la tête du Port Autonome de Dakar pendant environ 15 mois.



Arrivé à la tête du Port Autonome de Dakar (PAD) le 13 mai 2024, Waly Diouf Bodian a rapidement marqué son passage par une approche axée sur la performance et une vision stratégique affirmée. Ce jeudi 13 août 2026 marque un tournant décisif pour le Port Autonome de Dakar avec la cérémonie officielle de passation de service entre le Directeur général sortant, Waly Diouf Bodiang, et son successeur, Doune Pathé Mbengue.



Se définissant dès sa nomination comme « un homme en mission », cet inspecteur des impôts a su mobiliser son expertise pour guider le poumon économique du Sénégal à travers les défis complexes du secteur maritime.



Durant son mandat, M. Bodian a œuvré à la modernisation des infrastructures portuaires tout en pilotant une restructuration du personnel.



Sous sa direction, le PAD a également intensifié ses efforts de transformation digitale, notamment à travers le lancement d'un important appel d'offres visant à digitaliser les accès du port. Cette volonté de modernisation s'est accompagnée d'une gestion pragmatique, marquée par le lancement, en février 2025, des travaux d'élaboration d'un Plan de Repositionnement stratégique destiné à transformer le port en un hub logistique régional de premier plan.



Son action a également été rythmée par la recherche de solutions concrètes aux problématiques opérationnelles, comme en témoigne la mise en place, fin 2025, d'un comité ad hoc pour la gestion des marchandises en souffrance, suite à une concertation ministérielle avec le Mali.



Peu après son arrivée, une première vague de départs a été enregistrée, suivie à la fin de l'année 2024 par le non-renouvellement des contrats d'une centaine d'employés espérant un CDI.



Fidèle à ses engagements, il a toujours assumé la dimension politique de sa fonction, excluant toute démission spontanée : « Je ne me suis pas auto-nommé DG, c’est dans le cadre d’un parti que j’y ai été nommé », a-t-il martelé, précisant que tout changement à son poste résulterait d’un arbitrage validé par sa formation politique : « Donc le jour où je quitterai cette position aussi, ce sera dans le cadre d’une concertation au niveau du parti ».



Sa posture s'est également illustrée lors des soubresauts politiques nationaux, notamment lors du limogeage d'Ousmane Sonko, où il déclarait que « tout finit par finir » tout en appelant à poursuivre le combat politique et en se projetant vers l'échéance de 2029.