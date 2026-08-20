​Prestation de serment : 18 nouveaux experts intègrent l’Ordre national des experts du Sénégal

Dix-huit nouveaux experts ont prêté serment ce jeudi à la salle 5 du Palais de justice Lat-Dior, à l’occasion d’une cérémonie organisée par l’Ordre national des experts du Sénégal (ONES). Cette prestation marque leur entrée officielle dans une profession appelée à jouer un rôle important aux côtés de la justice et des acteurs économiques.



Lors de cette audience solennelle, les nouveaux experts ont été invités à respecter scrupuleusement les obligations professionnelles et déontologiques liées à leur fonction. Le secrétaire général de l’ONES, Dr Amath Sow, a notamment insisté sur les exigences d’intégrité, d’indépendance, d’impartialité, mais également de compétence et de technicité qui s’imposent à tout expert.



« L’expert est un auxiliaire de justice », a rappelé le Dr Sow, soulignant que cette profession est encadrée par la loi n° 2017-16 et son décret d’application. Il a expliqué que l’expert intervient auprès des cours et tribunaux pour apporter les éclairages techniques nécessaires à la compréhension de dossiers complexes.



Au-delà du monde judiciaire, les experts sont également appelés à accompagner les entreprises publiques et privées ainsi que les institutions intervenant dans le domaine économique. Leur expertise doit ainsi contribuer à une meilleure sécurisation des transactions et, plus largement, de l’activité économique.



Pour le secrétaire général de l’ONES, l’enjeu n’est pas tant de relever de nouveaux défis que de veiller au strict respect des obligations qui pèsent sur les professionnels. « Il faut faire preuve d’intégrité, d’indépendance, d’impartialité dans le traitement des dossiers, mais aussi de beaucoup de compétence et de technicité », a-t-il déclaré, rappelant les fortes attentes des juridictions, des institutions publiques et du secteur privé.



Parmi les nouveaux experts figure Cheikh Ahmeth Tidiane Ba, ancien directeur général des Impôts et des Domaines et ancien directeur général de la Banque Agricole. Pour lui, cette prestation de serment constitue une véritable consécration professionnelle.



« Ce serment me permet de me mettre au service de la justice de mon pays et donc naturellement au service de mes concitoyens », s’est-il réjoui, estimant que cette nouvelle étape représente « une grande joie » et « un grand bonheur » dans la suite de sa carrière.



Fort de son expérience d’ancien inspecteur des impôts, Cheikh Ahmeth Tidiane Ba estime que son parcours lui permet d’apporter une valeur ajoutée à la justice, notamment dans le domaine de l’expertise fiscale. Il rappelle que les professionnels issus de l’administration fiscale disposent d’une solide expérience leur permettant d’aborder rapidement ce domaine d’expertise.



Il insiste surtout sur la nécessité, pour le juge, de pouvoir s’appuyer sur des spécialistes capables de l’éclairer dans sa prise de décision. « Il est important que des sachants viennent accompagner le juge dans cette prise de décision », a-t-il souligné.



À ses yeux, cette mission est d’autant plus importante que la fiscalité est devenue particulièrement complexe. « La fiscalité a plusieurs défis à relever. Elle est complexe, voire ésotérique », a-t-il relevé, considérant que les experts fiscaux ont précisément pour responsabilité de rendre compréhensibles des mécanismes techniques parfois difficiles à appréhender.



Avec l’arrivée de ces 18 nouveaux membres, l’ONES renforce ainsi ses rangs et entend poursuivre sa mission d’accompagnement de la justice et des acteurs économiques, dans le respect des principes d’indépendance, d’impartialité et de compétence qui fondent l’exercice de l’expertise.