​Prix Nobel de la paix : la Sud-africaine Navi Pillay récompensée pour son combat en faveur des Droits humains

La juriste sud-africaine Navanethem « Navi » Pillay, âgée de 85 ans, a été désignée lauréate du prix Nobel de la paix pour sa contribution à la promotion de la paix et du droit international, selon l’APS.
Ancienne présidente d’une commission d’enquête indépendante des Nations unies sur les violations des droits humains dans les territoires palestiniens et en Israël, elle a notamment contribué aux travaux portant sur les crimes internationaux dans la bande de Gaza.
« La lauréate de cette année a joué un rôle déterminant pour garantir que les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide fassent l’objet de poursuites », a déclaré Jørgen Watne Frydnes, président du Comité Nobel.
Navanethem Pillay s’est notamment illustrée par son engagement dans la défense des droits humains et la lutte contre l’impunité pour les crimes internationaux.
Ancienne présidente d’une commission d’enquête indépendante des Nations unies sur les violations des droits humains dans les territoires palestiniens et en Israël, elle a notamment contribué aux travaux portant sur les crimes internationaux dans la bande de Gaza.
« La lauréate de cette année a joué un rôle déterminant pour garantir que les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide fassent l’objet de poursuites », a déclaré Jørgen Watne Frydnes, président du Comité Nobel.
Navanethem Pillay s’est notamment illustrée par son engagement dans la défense des droits humains et la lutte contre l’impunité pour les crimes internationaux.
Autres articles
-
Diphtérie au Sénégal : Kédougou reçoit «moins de cas graves», selon les autorités locales
-
Guédiawaye: une prétendue victime, enceinte, "désarme" le tribunal et fait relaxer son amant mécanicien
-
Affaire des 32 milliards FCFA en faux billets : le procès de Bougazelli renvoyé au 10 décembre
-
Mbour : Un chauffeur déféré pour détournement de 600 000 FCFA de tontine
-
Rosso : cinq individus arrêtés dans une affaire de vol de bétails