​Prix du carburant au Sénégal: Ibrahima Bachir Dramé appelle l’État à réduire temporairement certaines taxes

L’expert pétrolier Ibrahima Bachir Dramé estime que l’État du Sénégal dispose de leviers pour alléger le coût du carburant, notamment en renonçant temporairement à une partie des taxes prélevées sur le litre et en mettant en place un mécanisme de péréquation.



Selon lui, la cherté du carburant résulte en grande partie de choix opérés par l’État en matière de fiscalité. « 47,7 % de taxes sur le litre, c’est énorme », a-t-il déclaré au micro d’iRadio, en soulignant que le Sénégal n’a pas fait les mêmes choix fiscaux que certains pays de la sous-région, notamment le Mali.



Pour Ibrahima Bachir Dramé, une baisse temporaire de certaines taxes, notamment la taxe spécifique, pourrait permettre de soulager les consommateurs. Il préconise également la mise en place d’un mécanisme de stabilisation permettant à l’État de jouer sur les périodes de hausse et de baisse des cours du pétrole.



« L’État pourrait volontairement renoncer à une partie de ces taxes » afin de réduire la pression sur les populations, a-t-il expliqué. Cette renonciation pourrait être temporaire, le temps que les prix internationaux se stabilisent.



L’expert évoque également la possibilité d’agir sur certains prélèvements liés à la formation du prix du carburant, tout en tenant compte des contraintes communautaires. Certaines taxes douanières ne peuvent, selon lui, être modifiées librement en raison des règles de l’UEMOA. En revanche, d’autres leviers pourraient être mobilisés à travers la structure du prix-parité-importation.



Ibrahima Bachir Dramé estime par ailleurs que le débat sur le coût du carburant doit être mis en perspective avec le train de vie de l’État. Il appelle ainsi les pouvoirs publics à consentir des efforts pour réduire les charges qui pèsent sur les ménages.



« Ne serait-ce qu’une renonciation temporaire, en jouant sur la stabilisation », a-t-il insisté, estimant que cette mesure permettrait d’atténuer l’impact des fluctuations du marché pétrolier sur les populations.