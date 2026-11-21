La police italienne, par l'intermédiaire du bureau de l'immigration, a procédé au renvoi au Sénégal d'un ressortissant sénégalais de 27 ans jugé en situation irrégulière, a rapporté la presse italienne.



Arrivé en Italie par Lampedusa en 2022, l'intéressé avait vu sa première demande de protection internationale rejetée pour « défaut manifeste de fondement », un refus confirmé ensuite par le tribunal de Palerme, avant que deux autres requêtes déposées à Crotone ne soient déclarées « irrecevables » et qu'une première mesure d'expulsion ne soit exécutée en juin 2026.



De nouveau repéré sur le territoire italien après cette première reconduite, le jeune homme ne disposait ni de passeport ni d'autre titre de voyage valable pour quitter le pays.



Les services de police ont dû entrer en contact avec l'ambassade du Sénégal pour faire établir son identité et obtenir un « laissez-passer consulaire », document provisoire indispensable à l'organisation du retour.



Une fois ces démarches administratives bouclées dans le cadre des opérations de contrôle menées, le ressortissant sénégalais a été escorté jusqu'au Sénégal et remis aux autorités locales. Cette reconduite s'accompagne d'une « interdiction de revenir en Italie et dans l'espace Schengen pendant trois ans ».