​Production industrielle : baisse de 7,3% en juin 2026 par rapport à juin 2025

En juin 2026, la production industrielle sénégalaise, hors égrenage de coton, s'est contractée de 7,3 % par rapport à la même période en 2025 », rapporte l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD).



Cette tendance baissière, qui ramène le recul cumulé à 0,4 % sur les six premiers mois de l’année, est principalement imputable au repli marqué des industries extractives (-21,2 %) et, dans une moindre mesure, des activités environnementales (-1,8 %).



À l'inverse, certains segments affichent une dynamique positive. « Les productions d’électricité, de gaz et d’eau (+6,5 %), ainsi que le secteur manufacturier (+3,8 %) ont enregistré une hausse sur la période », précise l'ANSD. Si l'industrie manufacturière profite de la bonne tenue du papier, du carton et des produits métallurgiques, elle reste pénalisée par la forte chute de la branche chimique et pharmaceutique (-43,1 %).



L'activité d'égrenage de coton présente un profil atypique.



Bien qu'aucune production n'ait été recensée en juin, en raison de son cycle spécifique, le secteur affiche une « progression de 20,5 % en cumul sur les six premiers mois de 2026 » par rapport à 2025, souligne le rapport.