​Projet de palmiers à huile à Kolda : les acteurs territoriaux tentent de lever les résistances autour du foncier

Le débat autour du projet de plantation de palmiers à huile dans la région de Kolda connaît une nouvelle évolution. Le CRD élargi, qui a réuni des acteurs venus de différents horizons, a permis de mieux informer les participants sur les mécanismes envisagés pour l'accès au foncier et l'implication des communautés locales.



Au cours de cette rencontre, le promoteur SWAMI AGRI a tenu à lever les inquiétudes relatives aux délibérations foncières. Il a notamment insisté sur le fait que celles-ci seront faites au nom des populations, préalablement organisées en coopératives agricoles. Une précision importante dans un contexte où les questions foncières suscitent de nombreuses préoccupations dans les collectivités territoriales concernées.



La rencontre a également enregistré la participation d'un conseiller technique du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, témoignant de l'intérêt des autorités nationales pour cette initiative.



Présidant les travaux, le gouverneur de la région de Kolda, Moustapha Ndiaye, a insisté sur la poursuite de l'ingénierie sociale. Il a notamment recommandé l'organisation d'audiences publiques dans les localités rurales ciblées afin de mieux expliquer les enjeux du projet et de recueillir l'adhésion des populations. Pour l'autorité administrative, l'acceptation sociale demeure une condition essentielle à la réussite de cette initiative structurante.



Le chef de l'exécutif régional a par ailleurs lancé un appel à la dépolitisation du débat. Il a invité les différents acteurs à dépasser leurs divergences et leurs contradictions politiques pour privilégier les enjeux de développement territorial et l'intérêt général.



Selon Moustapha Ndiaye, ce projet s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la souveraineté alimentaire du Sénégal. Un argument qui, aux yeux des autorités, justifie une mobilisation collective autour de cette initiative appelée à impacter plusieurs collectivités territoriales de la région.