​Prolifération des armes et insécurité : Le MALAO évalue la stratégie de défense à Matam

Le Mouvement de lutte contre les armes légères en Afrique de l’Ouest (MALAO) a évalué, mardi 22 septembre 2026 à Ourossogui, les actions de prévention de l’insécurité menées dans la région de Matam, dans le cadre du suivi du programme Formation sur les armes légères au Sénégal (FALSEN 2026).



La rencontre, organisée sous forme d’atelier régional de suivi, a réuni les Forces de défense et de sécurité (FDS), des acteurs communautaires ainsi que des représentants des collectivités territoriales, d’après l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Selon le coordonnateur du MALAO, Youssou Badji, cet atelier fait suite aux recommandations d’une précédente rencontre consacrée notamment à la prévention de l’insécurité et à la lutte contre la prolifération des armes légères. Il a expliqué que le choix de Matam s’explique par sa position frontalière avec la Mauritanie, l’importance des mouvements migratoires et l’existence de plusieurs points de passage officiels et non officiels dans la région.



M. Badji a également insisté sur la nécessité de renforcer la collaboration entre les FDS, les collectivités territoriales et les populations civiles. Il a souligné la proximité de Matam avec le Mali et appelé au renforcement des capacités d’anticipation, de veille et d’observation des populations face aux éventuelles menaces sécuritaires.



Pour le coordonnateur du MALAO, l’implication des communautés reste essentielle dans les dispositifs de prévention et dans les efforts visant à renforcer la sécurité dans cette partie du Sénégal.