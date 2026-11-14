​Propos controversés sur la qualité des députés : Me Moussa Diop sous le feu des critiques de Pastef

Une vive polémique secoue la scène politique et sportive sénégalaise suite aux propos tenus par Me Moussa Diop lors de l’émission Jakaarlo sur la TFM.



L’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk et délégué général à la Promotion des Pôles urbains de Diamniadio a affirmé que l'Assemblée nationale n'est « pas pour venir y mettre des sœurs de « mbeur » (lutteurs) qui insultent les gens ».



Cette sortie controversée visant la députée Awa Dione, sœur du célèbre lutteur Gris Bordeaux, a immédiatement provoqué un tollé général, cristallisant les tensions autour du respect de la dignité des élus et de leurs origines familiales.



Face à ce qu’ils qualifient de dérive verbale, plusieurs personnalités ont monté au créneau pour exprimer leur indignation.



Le député Guy Marius Sagna a réagi fermement en déclarant : « La politique ne peut justifier qu'on s'en prenne à la famille d'un adversaire politique ni qu'on stigmatise tout un groupe de sportifs ».



Dans la même veine, son collègue Amadou Ba a fustigé une « degueillasserie intellectuelle », estimant qu'« rabaisser une femme, lui coller une assignation familiale comme preuve d'incompétence, humilier tous les lutteurs, leurs familles et leur descendance comme des INAPTES aux fonctions publiques » relève d'une « arrogance inouïe » de la part d'un membre de la coalition présidentielle.



L’ancien directeur du Port, Waly Diouf Bodian, s'est également joint aux critiques en dénonçant une « ligne rouge » franchie, avant de lancer une pique acerbe qualifiant son vis-à-vis d’« avocaillon raté qui mange à tous les râteliers d'un pouvoir usurpé finissant ».



Directement visé, le lutteur Gris Bordeaux « le tigre de Fass ) a recadré l'avocat en affirmant avec force : « Une sœur de « mbeur » avec des valeurs vaut mieux qu'un savant sans éthique ni valeur », tout en qualifiant l'argumentaire de son détracteur d'« absurde ». Sur les réseaux sociaux, les internautes et divers observateurs ont massivement relayé leur colère, dénonçant un « mépris social » inacceptable de la part d'un acteur politique.



De nombreux commentaires exigent désormais des excuses publiques, rappelant à Me Moussa Diop que « l'Assemblée nationale n'est pas un espace réservé à une certaine catégorie sociale, à une élite intellectuelle autoproclamée ou à des familles particulières ».