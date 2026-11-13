​Prospection pétrolière : SeaBird Exploration mobilise le Fulmar Explorer en Afrique de l’Ouest

La société SeaBird Exploration, filiale à 100 % de SED Energy Holdings Plc, a annoncé dans un communiqué réglementaire publié le 12 novembre 2026 depuis Limassol (Chypre) avoir remporté un nouveau contrat pour des travaux de prospection de gisements de fond de mer (OBN) en Afrique de l’Ouest.



L’entreprise n’a toutefois pas précisé le nom du pays concerné par cette campagne d’exploration.



Pour mener à bien cette mission, la compagnie mobilisera son navire spécialisé, le Fulmar Explorer, dès le mois de décembre 2026. D'une durée totale d'environ six mois incluant les phases de mobilisation et de démobilisation , cette opération permettra de sécuriser l'activité du bâtiment jusqu'en 2027.



Selon le communiqué de l'entreprise, le PDG de SeaBird Exploration, Finn Atle Hamre, s'est félicité de cette signature qui confirme la dynamique actuelle du secteur : « Ce contrat conforte notre analyse de l'amélioration du marché du pétrole brut, avec une augmentation des appels d'offres et une meilleure visibilité pour 2027. »



Le dirigeant a également souligné que, « face à la disponibilité limitée de navires haut de gamme », son groupe est « bien positionné pour saisir de nouvelles opportunités à mesure que le marché continue de progresser ».