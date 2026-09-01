​RTS : Youssouf Kaba alerte sur la situation des stations régionales

Le secrétaire général du SYNPICS, section RTS, Youssouf Kaba, a dénoncé mardi 1er septembre 2026 la situation des stations régionales de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), accusant la direction de ne pas y consacrer suffisamment de moyens.



Lors de la conférence de presse de l’intersyndicale consacrée au dépôt du préavis de grève, le syndicaliste a estimé que les stations régionales sont aujourd’hui « en train de mourir de leur belle mort », faute d’investissements.



Youssouf Kaba déplore également un manque de ressources matérielles et humaines. Selon lui, la direction aurait « dépouillé toutes ces stations de leurs ressources matérielles et humaines ».



Il cite notamment la station de Matam, qu’il décrit comme étant dans « la désolation totale », estimant que la situation est similaire dans plusieurs autres régions.



Le secrétaire général du SYNPICS section RTS affirme enfin avoir déjà alerté la direction sur ces difficultés, sans constater d’amélioration. Il dénonce ainsi l’absence de mesures prises pour remédier à la situation.

