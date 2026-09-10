​RTS : l’intersyndicale appelle à une marche pacifique ce jeudi

L’intersyndicale de la RTS (télévision nationale), composée du SYNPICS et du SYNPAAP, organise une marche pacifique ce jeudi 10 septembre 2026 pour protester contre la situation sociale qui prévaut au sein de l’entreprise.



Dans une invitation adressée au secrétaire général, les syndicats dénoncent notamment une « gestion unilatérale » de la direction générale ainsi que la suspension de l’accord d’entreprise.



La manifestation prévue de 15h à 16h 30, partira de la poste de la Médina pour prendre fin au siège de la RTS, au triangle sud. A travers cette mobilisation, les travailleurs entendent exiger la restauration immédiate de leurs « acquis sociaux » et sensibiliser sur les enjeux liés au dialogue social au sein de l’entreprise publique.



L’intersyndicale estime que l’atteinte portée à l’accord d’entreprise de la RTS constitue un précédent susceptible d’affecter l’ensemble du mouvement syndical sénégalais. Elle appelle ainsi à la solidarité syndicale et invite les autorités à prendre en compte les revendications des travailleurs, au nom de la défense de leur dignité et de leurs droits.