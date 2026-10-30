​Rapatriement des mineurs non accompagnés : Madrid lance de discrètes négociations avec Dakar

Une initiative politique suscite l'attention en Espagne et interpelle directement le Sénégal.



Les représentants régionaux de Castille-et-León, d'Aragon et d'Estrémadure ont rencontré le mercredi à Madrid l'ambassadeur du Sénégal en Espagne, Ibrahim Al Khalil Seck.



L'objectif affiché de cette première prise de contact est d'étudier la possibilité de rapatrier les mineurs non accompagnés d'origine sénégalaise vers leur pays d'origine, Selon des informations rapportées par la presse espagnole.



Cette démarche s’appuie sur le cadre légal de la gestion de l'immigration en Espagne.



S'exprimant dans les médias ibériques, le vice-président d'Aragon, Alejandro Nolasco, a rappelé que l'article 35.2 de la loi organique sur l'immigration « habilite les communautés autonomes, et non seulement les États, à établir des accords de collaboration avec des pays tiers pour la gestion de diverses questions ».



À l'heure actuelle, ces trois régions gèrent la tutelle de 77 mineurs sénégalais, dont 33 en Aragon, 25 en Castille-et-León et 19 en Estrémadure.



Toutefois, la portée de cette initiative reste soumise aux prérogatives du gouvernement central espagnol. Comme le souligne la presse espagnole, si les régions peuvent entamer des dialogues, le pouvoir de décider du retour effectif d'un enfant ne leur appartient pas unilatéralement.



La décision finale incombe à l'administration de l'État espagnol, en concertation avec les services de protection de l'enfance et le parquet, tout en veillant impérativement à respecter l'intérêt supérieur de l'enfant.



Qualifiée de « fructueuse et agréable » par les participants, cette rencontre n'a pour l'instant débouché sur aucun engagement ferme ni mesure concrète. Interrogés sur la disposition de la représentation diplomatique sénégalaise, les délégués espagnols ont précisé que l'ambassadeur « a dit qu'il était disposé à collaborer avec nous, et nous avec eux », marquant ainsi le début de discussions préliminaires qu'il faudra approfondir.