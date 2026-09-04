​Rapport: Comment les repas scolaires et les céréales peuvent sauver les systèmes de santé africains face aux MNT

Selon le rapport publié en août 2026 et corédigé par le Boston Consulting Group, The Rockefeller Foundation, Solid’Africa et la Fortified Whole Grain Alliance, intitulé « Intégrer les systèmes alimentaires et de santé en Afrique : un investissement à haut rendement pour la santé » souligne que l'Afrique fait face à une crise sanitaire et budgétaire majeure liée à une transition alimentaire « vers des féculents raffinés et des aliments ultra-transformés ».



Le rapport démontre que l'Afrique fait face à une double charge de malnutrition et à une explosion des maladies non transmissibles (MNT) telles que le diabète et l'hypertension, aggravées par une transition vers des régimes riches en produits raffinés et importés.



Dans un contexte marqué par la baisse de l'aide internationale à la santé et la hausse du service de la dette, cette crise pèse lourdement sur les finances publiques et rend la prévention indispensable. Pour inverser cette tendance, le document plaide pour une rupture avec le modèle actuel et préconise de traiter les systèmes alimentaires comme de « véritables infrastructures de santé de base».



Les auteurs estiment que les programmes de cantines scolaires, qui touchent déjà plus de 85 millions d'enfants sur le continent, constituent « la plateforme institutionnelle la plus efficace» pour agir précocement sur la qualité des régimes alimentaires et structurer une demande durable auprès des producteurs locaux.



Le rapport appelle à une intégration systémique et progressive qui s'étend «des écoles aux hôpitaux et aux communautés». Il recommande notamment d'intégrer la nutrition clinique et les « repas médicalement adaptés » dans les parcours de soins hospitaliers, à l'instar du travail mené par l'organisation Solid'Africa, et d'encourager la transition vers une agriculture régénérative. Pour les auteurs, « la nutrition reportée est une responsabilité fiscale accrue », faisant de ces investissements préventifs une urgence économique absolue pour le continent.