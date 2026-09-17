​Rapport Égalité des genres : L'Afrique subsaharienne à 68,8 % de parité, le Sénégal au 118e rang

Le rapport « Global Gender Gap 2026 » du Forum Économique Mondial dresse un bilan contrasté de la parité à l'échelle du continent. L'Afrique subsaharienne affiche globalement un score de « 68,8 % d'écart comblé », se classant « sixième au niveau régional », avec une progression de « 6 points depuis 2006 ».



Cependant, la région fait face à d'importantes disparités, restant notamment « dernière au classement mondial en matière d'éducation » et nécessitant encore « un siècle pour atteindre l'égalité totale ».



Dans le paysage continental, la Namibie s'impose comme « le leader incontesté de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique entière ». Figurant à la « 4e place mondiale avec un score de 84,5 % », elle intègre brillamment le « top 10 planétaire » et prouve qu'une forte progression vers l'égalité des genres est possible « indépendamment du niveau de revenu national ».



En Afrique de l'Ouest, les performances des différents pays varient sensiblement. Le Ghana « 56e mondial, 0,732 » et le Cap-Vert « 59e mondial, 0,721 » occupent les deux premières places de la sous-région, suivis de près par la Sierra Leone « 109e mondial, 0,683 » et le Bénin « 112e mondial, 0,681 ». Ces nations illustrent les dynamiques contrastées de rattrapage économique et social à l'œuvre dans « l'espace ouest-africain ».



Le Sénégal, quant à lui, se positionne au « 118e rang mondial » avec un score de parité de « 0,670 », s'inscrivant parmi les « cinq premiers pays d'Afrique de l'Ouest cités » dans ce classement. S'il devance d'autres voisins comme la Côte d'Ivoire « 122e » ou le Mali « 140e », le Sénégal illustre les « défis persistants » que la sous-région et le continent tout entier doivent encore relever, notamment sur les fronts « économiques et politiques », selon le rapport .