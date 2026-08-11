​Rassemblement des Sénégalais pour le Progrès : l'économiste Doudou Ndiaye lance le mouvement RSP « Respect »

Le Mouvement politique « Rassemblement des Sénégalais pour le Progrès » (RSP « Respect ») vient de voir le jour. Il est porté par l'économiste et chercheur Doudou Ndiaye, coordonnateur national du mouvement, qui a partagé, ce 11 août 2026, « sa vision, ses propositions et ses engagements pour un Sénégal uni, prospère et respecté ».



Dans une déclaration, M. Ndiaye souligne que le pays fait face à des « crises financières, sociales, économiques, culturales et un imbroglio politique généralisé ». Pour y remédier, la formation appelle à un « nouveau choix de paradigme marqué par une détermination absolue à travers le culte du travail avec abnégation » afin de faire du Sénégal « une puissance économique moderne de référence, de classe mondiale ».



Le mouvement décline sa vision à travers une série de quinze résolutions majeures, incluant la création d'un fichier national unique, la réappropriation des ressources naturelles, ainsi que l'annulation du déficit en cinq ans et le remboursement intégral de la dette sur dix ans. Les propositions touchent également le monde rural avec un prix minimal d'achat de l'arachide fixé à 400 francs CFA le kg, la gratuité des soins d'urgence, et l'instauration d'un « service militaire obligatoire pour la tranche d'âge 18 – 22 ans ».



Sur le plan de la planification stratégique, le RSP « Respect » s'appuie sur le document de référence « Le Sénégal en progrès » et prévoit deux plans quinquennaux : le Plan d'urgence et de relance économique (PURE) et le Plan de soutien à la souveraineté économique (PSSE). L'action politique s'articulera autour de trois grands programmes visant à « enrichir les Sénégalais », « fortifier et rendre performante la justice et l'administration publique » et « asseoir le développement durable ».