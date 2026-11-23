Le ministre du Budget, Bassirou Sarr, a attribué l'effondrement des recettes fiscales liées aux jeux d'argent en 2026 au doublement des frais de la LONASE et à la migration des parieurs vers les opérateurs informels.



Lors de son intervention devant l'Assemblée nationale le 18 novembre, il a souligné que les dépôts sur les sites agréés avaient reculé de 23 % sur les sept premiers mois de l'année, tandis que leur nombre était divisé par deux, poussant l'État à ramener ses prévisions de recettes de 300 milliards à 120 milliards de francs CFA dans le budget rectificatif.



Face à cette situation, M. Sarr a reconnu : « Nous maintenons nos ambitions. Mais nous ne pouvons ignorer la réalité. On ne peut pas inventer des recettes. »



Pour SCCG, cette chute illustre l'effet direct d'une pression fiscale excessive qui a poussé les joueurs, notamment ceux misant de petits montants, vers une vingtaine de plateformes non réglementées, érodant ainsi l'assiette des paris légaux.



L'analyse de SCCG estime que le Sénégal doit aligner ses prélèvements sur un taux optimal évalué à 7,9 % sous peine de voir le marché réglementé se contracter davantage, alors que la loi 2025-17 de septembre 2025 avait instauré deux taxes de 20 % sur les revenus reversés aux opérateurs et sur les gains des joueurs.



Il ressort que cette réforme fiscale a provoqué la colère des opérateurs agréés, réunis notamment autour de Betclic et de Service Online International, qui dénoncent des mesures imposées « unilatéralement, sans consultation ni négociation ».



Leur président, Seydi Barkham Thiam, a ainsi plaidé : « Nous ne demandons ni privilèges ni traitement de faveur. Nous demandons simplement un cadre économique viable, clair, équitable et durable. » De son côté, la LONASE, qui rencontre des difficultés depuis juillet pour reverser une part de ces taxes et a publié le 30 juin une liste de 17 opérateurs autorisés, a menacé de poursuites les sites illégaux.



Ce recul des jeux d'argent intervient dans un contexte budgétaire déjà fragilisé par la sous-performance du Plan de relance économique et sociale, dont les recettes atteignaient 171 milliards de francs CFA à fin septembre pour un objectif annuel de 311 milliards.