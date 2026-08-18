​Réforme du Code du travail : les inspecteurs saluent des avancées pour les travailleurs

Les députés de l'Assemblée nationale du Sénégal examinent ce mardi 18 août deux projets de lois portant Code du travail et Code de la sécurité sociale. Ces lois, qui ont été adoptées en commission, devraient aussi être approuvées sans grande surprise en séance plénière.



Le syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail affiche son optimisme face à ces réformes qui, selon lui, contribuent à offrir de meilleures conditions aux travailleurs. Mbaye Sène Diakhaté, secrétaire général du syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail, explique : « Ce sont des réformes qui s’inscrivent dans une dynamique de modernisation de la législation sociale au Sénégal. »



« Dans ce sens, il y a beaucoup d’innovations qui sont apportées. Je peux citer la protection du travailleur contre la violence et le harcèlement. Il y a également le congé de maternité qui est porté à 18 semaines. Il y a également la durée de l’allaitement qui est rallongée. Il y a aussi l’encadrement du télétravail qui est jugé depuis quelques temps au Sénégal », détaille-t-il.



Le secrétaire général poursuit: «À côté également, on a institué le plan social comme alternative au licenciement pour motif économique et ceci va permettre aux partenaires sociaux, en cas de difficultés dans l’entreprise, de recourir à des solutions alternatives car le travailleur aussi a le droit d’être informé sur son affiliation et ses cotisations. Souvent, les salariés exercent sans aucune information.».



Sur les revendications des partenaires sociaux, il précise que « le principal point de revendication des partenaires sociaux aussi a été pris en compte, notamment le régime juridique de contrat à durée déterminée. Il a été décidé de maintenir le statut, c’est-à-dire la durée de deux ans renouvelable une seule fois ».