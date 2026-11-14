​Rejet du budget des transports terrestres : le Syndicat dénonce un blocage contre-productif et réclame des solutions concrètes

Le rejet du budget du Ministère des Transports terrestres par les députés provoque une vive réaction chez les professionnels de la route. Les chauffeurs de taxi et de transport urbain s'insurgent contre cette décision, qu'ils estiment dangereuse pour un secteur déjà en proie à de multiples crises structurelles.



Interrogé par la radio Rfm, Malik Diop, chargé de communication du syndicat autonome du secteur, a exprimé son total désaccord. Il déplore qu'« on ne peut pas d'un côté dénoncer l'état du secteur et de l'autre bloquer les moyens budgétaires destinés à son fonctionnement et à sa modernisation ».



Selon lui, le rôle des parlementaires doit consister à « accompagner la recherche de solutions concrètes » et à proposer des amendements plutôt qu'à paralyser les financements.



Face à cette situation, le syndicat lance un appel pressant au gouvernement et aux députés afin de « privilégier le dialogue et l'intérêt général ». Les acteurs du transport espèrent que les ressources nécessaires seront débloquées pour moderniser le parc automobile et répondre aux attentes légitimes des usagers.