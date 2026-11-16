Le Bureau de presse du Saint-Siège a annoncé d'importantes décisions diplomatiques et ecclésiales concernant plusieurs pays d'Afrique.



En Afrique de l'Ouest, le pape Léon XIV a mis fin à la mission diplomatique de Mgr Waldemar Stanisław Sommertag, qui officiait « jusqu'à présent comme nonce apostolique au Sénégal, en Guinée-Bissau, en Mauritanie et au Cap-Vert ».



Le prélat, archevêque titulaire de Maastricht, quitte ainsi ses fonctions dans ces quatre pays ouest-africains pour devenir le nouveau « nonce apostolique en Inde ».



En Afrique de l'Est, le Kenya connaît une réorganisation majeure de la carte catholique avec la décision du souverain pontife qui « a érigé la province ecclésiastique d'Eldoret, au Kenya, élevant le siège d'Eldoret au rang d'Église métropolitaine ». Cette nouvelle entité regroupe désormais sous son autorité, en tant que diocèses suffragants, plusieurs circonscriptions.



Pour diriger ce nouvel ensemble pastoral, le Saint-Père a désigné Mgr Joseph Obanyi Sagwe, auparavant évêque de Kakamega et « actuellement administrateur apostolique », afin qu'il devienne le « premier archevêque métropolitain d'Eldoret ».



Selon les données statistiques communiquées par le Saint-Siège, cette nouvelle province ecclésiastique kényane s'étend sur un vaste territoire totalisant plus de 102 000 km², dont 77 000 km² pour le seul diocèse de Lodwar.



Elle rassemble près de 8 millions d'habitants, parmi lesquels on dénombre plus de 1,76 million de fidèles catholiques répartis dans 223 paroisses dont 584 000 catholiques et 70 paroisses pour le seul siège métropolitain d'Eldoret.



L'encadrement pastoral de cette région repose sur l'engagement de 267 prêtres séculiers et 156 prêtres religieux résidant dans ces cinq diocèses, épaulés par 332 religieux et 564 religieuses.