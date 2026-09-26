​Rentrée scolaire à Matam : un déficit de 294 enseignants à combler

À Matam, les autorités territoriales et éducatives préparent la prochaine rentrée scolaire dans un contexte marqué par un important déficit d’enseignants. La région a enregistré 329 départs pour seulement 35 arrivées, soit un gap de 294 enseignants.



Réuni en Comité régional de développement (CRD), le secteur de l’éducation a fait le point sur ses besoins. L’inspecteur d’académie, Mahmoud Oumar Gueye, a annoncé la mise en place de stratégies pour assurer le fonctionnement des établissements malgré le déficit.



« En termes de stratégie, il faut le dire que depuis deux ans maintenant, le ministère fait beaucoup d’efforts dans la dotation. À chaque fois, presque le nombre d’enseignants qui quittent, nous recevons presque à peu près le même nombre en termes d’arrivée », a-t-il expliqué.



Selon lui, des tournées seront effectuées après la réception de la dotation ministérielle afin d’identifier les solutions permettant de maintenir toutes les écoles en fonctionnement.



Par ailleurs, l’académie entend renforcer la présence des élèves dans les séries scientifiques. Mahmoud Oumar Gueye a indiqué que les critères fixés par la dernière circulaire du ministère de l’Éducation nationale seraient appliqués pour les orientations.



« Au-delà du respect de ces critères-là, ce qui sera beaucoup plus déterminant, c’est lorsque les orientations seront déjà terminées, les élèves orientés dans les séries scientifiques, il nous faudra mettre en place des dispositifs qui vont permettre à ces élèves orientés dans les séries scientifiques de rester là-bas », a-t-il déclaré au micro d’iRadio.