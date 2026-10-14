​Résilience des femmes et des filles : Diomaye Faye promet l’appui du Sénégal aux Premières dames africaines

Lors de la cérémonie d’ouverture de la rencontre consacrée à la résilience des femmes et des filles en Afrique, ce mercredi à Dakar, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a assuré que les initiatives des Premières dames africaines en faveur de l’autonomisation des femmes et de la protection des filles bénéficieront de l’accompagnement de l’État du Sénégal, des gouvernements africains et des organisations internationales.



« Je voudrais vous rassurer et vous assurer que vous aurez le soutien de l'ensemble des organisations dans lesquelles vous avez votre place (…) Vous aurez à vos côtés les présidents de la République, vous aurez à vos côtés les gouvernements de vos pays respectifs, vous aurez à vos côtés les organisations sous-régionales, mais vous aurez à vos côtés aussi l'Union africaine et vous aurez à vos côtés toutes les organisations internationales qui œuvrent pour la promotion de la femme et pour son épanouissement, pour la protection des filles et pour le soutien à toutes les initiatives qui œuvrent dans le sens de l'autonomisation des femmes », a-t-il assuré.



Le chef de l’Etat a par ailleurs salué les avancées enregistrées en matière de représentation des femmes dans les instances de décision. « Les femmes ont conquis toutes les places. Dans certains pays d'Afrique, des femmes sont présidentes de la République », a-t-il souligné.



Le chef de l’Etat encourage l’AGADE



Il a aussi évoqué la possibilité de voir un jour le Sénégal compter un « premier gentleman », en référence à la présence des conjoints des femmes qui accèdent aux plus hautes fonctions de l’État.

« Un premier gentleman est représenté aujourd'hui, il aurait pu être là. Peut-être qu'un jour aussi le Sénégal aura son premier gentleman », a-t-il déclaré.



Ainsi, Diomaye Faye a rappelé quelques figures féminines qui ont marqué la vie politique du Sénégal. « Dans un pays où nous avons connu Aly Cissé tout de suite, où nous avons connu Yassine Boubou, où nous avons connu Ndèye Ramatoulaye Lô, c'est à porter et c'est bien possible. Et je suis convaincu que ça ne prendra pas autant de temps que certains le pensent », a-t-il ajouté.



Le chef de l’État a également encouragé l’Association des Premières dames africaines pour le développement (AGADE) à maintenir ses efforts en faveur de la résilience et de l’autonomisation des femmes et des filles. « Je voudrais enfin encourager l'AGADE à poursuivre ces campagnes. Après la campagne We Are Equal, après la campagne Building Resilience, je sais que vous enchaînerez avec une autre campagne », a-t-il affirmé.



La rencontre réunit notamment les Premières dames du Sénégal, Marie Khone Faye, de Sierra Leone, Fatima Maada Bio, de Gambie, Fatoumatta Bah-Barrow, du Gabon, Zita Oligui Nguema, de la République centrafricaine, Brigitte Touadéra, du Burundi, Angeline Ndayishimiye, et du Cap-Vert, Débora Katisa Carvalho.