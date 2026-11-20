À l’occasion de la Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens, l’Institut Pasteur de Dakar a consacré sa troisième journée d’échanges à cette problématique, devenue une menace croissante pour la santé publique mondiale de santé publique mondiale. Dr Yakhya Dièye, responsable du pôle de microbiologie de l’Institut Pasteur de Dakar et enseignant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a souligné, le 19 novembre 2026, l’importance de cette mobilisation.



« On a invité des experts internationaux et des experts nationaux afin de discuter autour de ces problèmes, de montrer d'abord nous ce que nous faisons, et puis de les laisser nous présenter la problématique au niveau du pays, également discuter des solutions qu'on peut envisager pour faire face à ce fléau », a-t-il expliqué.



Il a rappelé que la résistance aux antimicrobiens figure parmi les principaux défis sanitaires mondiaux, avec des conséquences particulièrement préoccupantes en Afrique de l’Ouest. « La résistance aux antimicrobiens est aujourd'hui l'un des problèmes de santé publique les plus importants dans le monde entier, que ce soit dans les pays développés ou dans les pays en développement. Alors, nous, nous travaillons beaucoup sur cette problématique parce que notre région, l'Afrique de l'Ouest, est la région du monde qui souffre le plus de cette problématique en termes de morbidité et de mortalité. Donc, la plupart de nos recherches est centrée sur ça », a-t-il soutenu.



Pour y faire face, il préconise notamment le renforcement de la surveillance dans les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale, conformément à l’approche « One Health » (Une seule santé). « Il faut prévenir les infections, les détecter rapidement et utiliser les molécules auxquelles les microbes sont sensibles », a-t-il expliqué.



Le spécialiste a également insisté sur l’importance de la vaccination, du respect des prescriptions médicales et de la sensibilisation des populations. Il a notamment rappelé qu'il ne faut pas prendre des antibiotiques sans prescription et qu'un traitement doit être suivi jusqu'à son terme, même lorsque les symptômes disparaissent.



La FAO mise sur le renforcement des capacités



Présent à cette rencontre au nom de la FAO, Dr Alpha Diallo a rappelé que la résistance aux antimicrobiens entraîne aussi bien des pertes en vies humaines que des conséquences économiques. « Qui dit résistance aux antimicrobiens, c'est lorsque les microorganismes deviennent insensibles au traitement par les antimicrobiens. Et on sait qu’actuellement, c'est un fléau mondial et qui entraîne quand même des pertes en vies humaines, mais également des pertes économiques », a-t-il avancé.



Il a indiqué que l'organisation accompagne les autorités sénégalaises dans le développement de stratégies de lutte. « C'est pourquoi la FAO, dans sa stratégie, accompagne les autorités à développer les laboratoires, tout ce qui est équipement, réactifs, construction de laboratoires, surtout dans le monde animal également », a-t-il indiqué.



Dr Alpha Diallo a également averti que « si aujourd'hui on n'arrive pas à détecter à temps la résistance aux antimicrobiens, on ne pourra pas lutter efficacement contre ces pathogènes ».



Le représentant de la FAO a également insisté sur la nécessité de renforcer les capacités d'analyse des données épidémiologiques et de mettre en place une stratégie de communication pour mieux sensibiliser les populations.



Selon lui, la lutte doit nécessairement intégrer tous les secteurs, car la résistance aux antimicrobiens ne concerne pas uniquement la santé humaine. « La résistance aux antimicrobiens n'a pas de frontières. Tous les secteurs sont concernés : secteur de la santé humaine, santé animale, santé environnementale, mais également les écosystèmes, l'environnement



La Guinée-Bissau plaide pour une souveraineté sanitaire africaine



De son côté, Quinhin Nantote, représentant du ministère de la Santé publique de la Guinée-Bissau, a insisté sur la nécessité pour les pays africains d'anticiper les crises sanitaires et de renforcer leur souveraineté sanitaire. « Nous ne pouvons pas attendre que les épidémies surviennent pour ensuite élaborer un plan d'intervention. Il faut une période de préparation préalable afin de pouvoir intervenir rapidement à tout moment », a-t-il déclaré.



Selon le ministre, les partenaires techniques et financiers se sont engagés à accompagner les pays dans la formation des épidémiologistes et des techniciens de laboratoire, ainsi que dans l'acquisition d'équipements, de kits, de réactifs et de matériels de protection individuelle. Il a également plaidé pour le développement de la production locale de médicaments et de consommables médicaux. « Chaque pays doit faire des efforts, notamment pour assurer une fabrication locale des médicaments, des équipements et des consommables, afin de ne plus attendre une aide extérieure qui arrive parfois très tard dans nos pays », a-t-il souligné.



Abordant la résistance aux antimicrobiens, Quinhin Nantote a alerté sur la progression de ce phénomène, qui touche également la sous-région africaine. « Nous sommes confrontés à une résistance de certaines bactéries aux médicaments que nous utilisons habituellement dans nos pays », a-t-il expliqué. Il a par ailleurs salué les avancées de l'Institut Pasteur de Dakar dans la recherche, l'encadrement des laboratoires et la formation des jeunes.



