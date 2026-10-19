​Richard-Toll: un agent municipal et un chef de village arrêtés dans une affaire de faux actes d’état civil

Une nouvelle affaire de vente de papiers d’état civil sénégalais à des étrangers a été découverte par le commissariat de Richard-Toll (nord-ouest). Trois individus sont poursuivis pour « association de malfaiteurs mais aussi faux et usage de faux en écritures publiques ».



Selon le journal Libération, il s’agit du ressortissant guinéen Abdoulaye Bah (24 ans), conducteur de moto tricycle, domicilié à Campement Isra, Moussa Ndiaye (95 ans), agent municipal à la mairie de Mbane et Mamadou Ba (56 ans), retraité et chef du village de Niary.



L’affaire a éclaté le 12 octobre dernier, lors du dépôt d’une demande de Carte nationale d’identité par Abdoulaye Bah. L’agent de police chargé du dossier a découvert que son extrait de naissance, portant la signature et le cachet de l’officier d’état civil de la mairie de Mbane, était faux. Interrogé, le requérant aurait reconnu les faits avant de désigner Hamadou Ba, comme intermédiaire dans l’obtention du document, moyennant 80 000 FCFA. Ce dernier aurait toutefois nié avoir reçu cette somme, affirmant avoir été sollicité par l’oncle du requérant, qui lui aurait remis 20 000 FCFA pour les démarches.



Hamadou Ba aurait ensuite déclaré avoir transmis la demande à Moussa Ndiaye Diop à qui il aurait versé 11 000 FCFA pour les frais liés aux documents. De son côté, l’agent municipal aurait reconnu avoir créé un acte fictif en attribuant un numéro inexistant dans le registre, avant de glisser l’extrait dans le lot des documents soumis à la signature de l’officier d’état civil. Il aurait affirmé que ce dernier n’était pas impliqué dans l’affaire.