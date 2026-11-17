Sur les marchés internationaux, les tarifs à l'exportation des principaux pays producteurs asiatiques demeurent orientés à la hausse, soutenus notamment par les achats du continent africain.



Selon Reuters, le riz étuvé indien à 5 % de brisures très prisé en Afrique de l'Ouest s'échange désormais entre « 385 et 390 dollars la tonne » (contre 382 à 386 dollars la semaine précédente), tandis que le riz blanc indien atteint « 390 et 395 dollars ».



Comme l'explique un exportateur basé à Calcutta cité par l'agence : « L'appréciation soutenue de la roupie ces derniers jours a incité les exportateurs à augmenter leurs prix afin de protéger leurs marges ».



Parallèlement, les origines concurrentes d'Asie du Sud-Est affichent des niveaux nettement plus élevés en raison d'un resserrement de l'offre de fin de campagne. D'après Reuters, le riz brisé à 5 % de Thaïlande grimpe entre « 495 à 500 dollars la tonne », alors que le riz vietnamien équivalent est proposé entre « 490-495 dollars la tonne métrique » (soit environ 0,34 €/kg FOB à Hanoï selon le relevé de CMB News).



Un négociant à Hô Chi Minh-Ville précise à Reuters que « la reprise des achats de riz par les Philippines a contribué à soutenir les prix du riz vietnamien alors que les approvisionnements se raréfient ».



Malgré un léger repli technique des contrats à terme américains (CBOT) autour de 18,20 USD/cwt, l'équilibre mondial reste tendu pour la campagne 2026/2027. CMB News souligne que les prévisions du département américain de l'Agriculture (USDA) font état d'une « baisse des disponibilités à l'exportation pour la campagne 2026/27 », liée au recul de la production indienne et au maintien de restrictions commerciales.



Toutefois, selon les médias d'État cités par Reuters, « le Vietnam devrait conserver sa place de deuxième exportateur mondial de riz en 2026 et 2027 ».



Pour les importateurs africains, l'horizon 2027 appelle à la prudence face aux aléas climatiques et aux délais de récolte. Les négociants interrogés par Reuters indiquent que la visibilité sur l'offre asiatique ne s'améliorera qu'avec la prochaine récolte, « prévue pour février 2027 », tandis que CMB News met en garde contre le phénomène El Niño au Vietnam, qui représente « un risque à moyen terme pour la production de 2027 et donc pour les excédents exportables ».



Dans ce contexte, CMB News conseille aux acheteurs ayant des besoins au premier trimestre 2027 de « profiter de la faiblesse actuelle du CBOT pour obtenir une couverture partielle ».