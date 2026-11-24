Une nouvelle vague migratoire d'ampleur a atteint l'île canarienne d'El Hierro ce mardi, avec l'arrivée de 888 personnes à bord de cinq pirogues parties du Sénégal et de la Gambie, selon l'agence EFE.



Parmi ces passagers, dont plusieurs avaient pris la mer depuis Dakar, Guéréo ou la Casamance après six à sept jours de traversée, figurent 82 femmes et 52 mineurs. Si les secours maritimes espagnols ont pris en charge l'ensemble des embarcations au port de La Restinga, une passagère partie de la capitale sénégalaise a dû être hospitalisée en urgence pour hypothermie sévère.



Cela porte à plus de 1 700 le nombre de migrants secourus dans l'archipel en seulement quarante-huit heures.



Face à cet afflux continu, les médias espagnols rapportent la vive réaction du président des îles Canaries, Fernando Clavijo, qui remet ouvertement en question l'efficacité des accords migratoires avec Dakar et Banjul. Le dirigeant régional a estimé que les efforts diplomatiques menés avec les deux pays « ne donnent pas les résultats escomptés » et que « les actions entreprises dans les pays d’origine n’ont aucun effet ».



Tout en évoquant de possibles « difficultés de coordination » avec Madrid et Bruxelles ou un « manque de coopération » des autorités locales, il a affirmé : « Ce qui est clair, c’est qu’ils arrivent parce qu’ils échappent à un contrôle inefficace », réclamant le déploiement de l'agence Frontex ainsi qu'une surveillance accrue des côtes sénégalaises et gambiennes.



Sur le plan logistique et humanitaire, la presse ibérique souligne que les autorités canariennes redoutent une saturation de leurs capacités d'accueil, notamment pour les 3 325 mineurs non accompagnés actuellement sous tutelle régionale, un seuil qui pourrait dépasser les 4 000 d'ici la fin de l'année.



Pour tenter d'endiguer ces départs, le gouvernement régional a proposé de prolonger jusqu'au 30 décembre la mobilisation d'un avion de détection maritime et de renforcer le renseignement par imagerie satellitaire. Sur le terrain à El Hierro, l'ouverture d'un nouvel hôpital de campagne à proximité du centre d'accueil temporaire a toutefois été saluée par Fernando Clavijo comme un « soulagement » face à l'urgence sanitaire.