​Rufisque : 278,4 millions FCFA mobilisés pour la fermeture du Canal Central

La Ville de Rufisque a lancé, ce mercredi 19 août 2026, les travaux de fermeture de 300 mètres du Canal Central, anciennement appelé Canal de l’Est. D’un coût de 278,4 millions de francs CFA, entièrement financé sur les ressources propres de la Ville, le chantier vise à améliorer l’assainissement, la sécurité et le cadre de vie des populations riveraines.



Le lancement des travaux a été effectué par le maire de Rufisque, Dr Oumar Cissé, qui présente cette opération comme une étape majeure dans la transformation urbaine de la ville.



Le projet prévoit la finalisation et la fermeture de 300 mètres du canal, ainsi que l’élargissement de son exutoire afin de faciliter l’évacuation des eaux. Des raccordements seront également renforcés pour mieux sécuriser les quartiers concernés.



Pendant plusieurs décennies, le Canal de l’Est a été associé à diverses nuisances, notamment les eaux stagnantes, l’accumulation de déchets et les risques liés aux inondations. Pour la municipalité, sa transformation doit permettre de tourner la page de cette situation et de mettre en place un ouvrage davantage adapté aux besoins actuels de Rufisque.



Au-delà de sa dimension hydraulique, la Ville inscrit ce chantier dans une démarche plus large de maîtrise locale de l’assainissement. Le financement sur ressources propres est notamment présenté comme une illustration de la volonté de la municipalité de renforcer sa capacité à agir directement sur les infrastructures urbaines.



Avec ce projet, Rufisque entend ainsi faire du Canal Central un ouvrage moderne au service de la salubrité, de la sécurité et de la protection des populations.



Pour la municipalité, la fermeture du canal marque donc une nouvelle étape dans la renaissance urbaine de Rufisque et la réappropriation de son cadre de vie par les autorités locales.