​Rufisque : un maître coranique déféré pour des faits présumés sur une mineure de 14 ans

La Sûreté urbaine (SU) de Rufisque a arrêté Djibril Diouf Sène, maître coranique, qui a ensuite été déféré au parquet pour des faits présumés de "détournement de mineure, attouchements sexuels, harcèlement sexuel, pédophilie et corruption de mineure sur une adolescente de 14 ans".



L’affaire a éclaté le 10 septembre, après la disparition temporaire de C.D.N. Les recherches menées par sa famille avaient finalement conduit au daara, où l’épouse du maître coranique avait indiqué que son mari et la jeune fille étaient absents.



La mineure est rentrée chez elle vers 22 heures. Elle aurait expliqué à son père que le maître coranique l’avait emmenée à moto dans un jardin public pour discuter. Elle aurait également évoqué une relation avec lui et des tentatives de rapports sexuels.



Entendu par les enquêteurs, Djibril Diouf Sène aurait reconnu des attouchements sur la jeune fille. Il aurait toutefois affirmé avoir été « dragué » par la mineure, qui l’appelait « Bébé ». Des examens médicaux auraient par ailleurs conclu à l’intégrité de l’hymen de l’adolescente. Malgré cela, le mis en cause a été présenté au parquet, livre Libération.