​Saint-Louis : 54,64 millions F CFA au cœur d’une affaire présumée d’escroquerie au visa

L’antenne régionale de Saint-Louis de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a déféré devant la justice un homme, identifié par les initiales A.K.M., dans une affaire présumée ‘’d’association de malfaiteurs, d’escroquerie au visa et de complicité’’ portant sur 54,64 millions de francs CFA.



Selon une plainte déposée le 12 juin 2026, A.K.M. et une femme, K.T., auraient proposé à une dame et à 32 autres candidats de faciliter leur immigration vers l’Italie, moyennant 3 millions de francs CFA par personne. Au total, 33 dossiers auraient été constitués et 54,64 millions de francs CFA versés aux mis en cause.



Après l’obtention des contrats de travail, toutes les demandes de visa auraient été rejetées par l’ambassade d’Italie, notamment en raison du non-paiement des frais de validation des contrats auprès des autorités italiennes.



Entendu par les enquêteurs, A.K.M. a reconnu avoir reçu de l’argent, tout en contestant le montant réclamé. Il affirme avoir transféré les fonds à sa belle-sœur en Italie, sans toutefois fournir les justificatifs demandés.



À l’issue de l’enquête, il a été déféré au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis. L’enquête se poursuit.