​Saint-Louis : le laboratoire vétérinaire financé à 258,8 millions de FCFA par la FAO bientôt réceptionné

Le laboratoire régional de contrôle et d’analyses vétérinaires de Saint-Louis (nord-ouest) sera bientôt réceptionné. Financé par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’infrastructure est actuellement en phase terminale de construction. La construction et l’équipement de cette infrastructure ont nécessité un investissement de 258,8 millions de FCFA.



La coordonnatrice sous-régionale de la FAO pour l’Afrique de l’Ouest, Bintia Stephen-Tchicaya, a fait l’annonce, le 28 septembre 2026, lors d’une visite à Saint-Louis, dans le cadre de la Journée mondiale contre la rage.



« Nous sommes venus visiter le laboratoire régional de l’élevage que la FAO construit depuis près de deux ans maintenant. Et comme vous pouvez le constater, les travaux sont en phase terminale, l’équipement est déjà à l’intérieur », a-t-elle déclaré.



La visite s’est déroulée en présence du ministre chargé de l’Élevage, Ousmane Diagne. À cette occasion, Bintia Stephen-Tchicaya a annoncé la construction d’infrastructures similaires à Thiès et Kaolack.

« Très bientôt, nous allons inaugurer ces laboratoires et les mettre pleinement au service du gouvernement mais également des populations », a-t-elle indiqué.