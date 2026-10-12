​Saint-Louis : un camion de l'ONAS fauche mortellement un garçon de trois ans

C'est un drame qui a figé le quartier de Diamaguène, à Saint-Louis. Un camion appartenant à l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) a mortellement fauché un garçonnet de 3 ans dénommé Ibrahima Fall, selon les informations de la RFM.
L'accident se serait produit en pleine journée, alors que l'engin circulait dans les rues étroites du quartier. Les sapeurs-pompiers se sont rendus sur place pour les constations d'usage.
Le corps sans vie de l'enfant a été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Saint-Louis.
L'accident se serait produit en pleine journée, alors que l'engin circulait dans les rues étroites du quartier. Les sapeurs-pompiers se sont rendus sur place pour les constations d'usage.
Le corps sans vie de l'enfant a été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Saint-Louis.
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