Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

​Saint-Louis : un camion de l'ONAS fauche mortellement un garçon de trois ans



​Saint-Louis : un camion de l'ONAS fauche mortellement un garçon de trois ans
C'est un drame qui a figé le quartier de Diamaguène, à Saint-Louis. Un camion appartenant à l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) a mortellement fauché un garçonnet de 3 ans dénommé Ibrahima Fall, selon les informations de la RFM.

L'accident se serait produit en pleine journée, alors que l'engin circulait dans les rues étroites du quartier.  Les sapeurs-pompiers se sont rendus sur place pour les constations d'usage.

Le corps sans vie de l'enfant a été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Saint-Louis.
Autres articles

Hapsatou Kane (stagiaire)

Lundi 12 Octobre 2026 - 15:01


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter