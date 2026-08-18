​Saisies immobilières: la BRVM confrontée à deux procédures judiciaires, plus de 907 millions FCFA en cause

Selon des informations rapportées par Libération, la Banque régionale des marchés mobilières (BRVM) fait face à deux procédures de saisies immobilières examinées, le 4 août 2026, par la Chambre des saisies immobilières du tribunal de Commerce.



La première affaire oppose la banque à la société Sofiex. Cette dernière a sollicité la vente de l’immeuble objet du droit au bail inscrit sur le TF n°12.160/Dp, situé à la Zone industrielle de Mbao. La mise à prix du bien a été fixée à 120,1 millions de FCFA.



Le dossier a été renvoyé au 1er septembre 2026 pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le rapport d’expertise du bien.



Dans une seconde affaire, c’est l’ancien directeur général de la BRVM, Alioune Camara, qui engage une procédure contre la banque.



Après son départ de l’établissement, l’ex-dirigeant a saisi deux immeubles appartenant à la BRVM. Le premier, objet du TF n°2914/Dk, couvre une superficie de 754,3 m² et se situe à Dakar, rue Talmath. Le second, objet du TF n°2680/Dk, s’étend sur 1 151,80 m² et se trouve à Dakar-Plateau.



La mise à prix des deux immeubles a été fixée à 787 millions de FCFA. Le tribunal doit rendre son délibéré le 1er septembre 2026, toujours selon Libération.