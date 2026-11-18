Face aux députés, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a tenu à exposer « les conséquences possibles d'une non-adoption du budget », tout en soulignant que les mécanismes de continuité de l'État ont des limites.



Le ministre a ensuite alerté l'Assemblée nationale sur les répercussions concrètes et immédiates d'un blocage budgétaire sur le quotidien des populations et l'activité économique. Il a prévenu que « les programmes de protection sociale, les investissements sanitaires, éducatifs, les règlements attendus par les entreprises et certains projets territoriaux pourraient en subir des retards ou des contraintes de financement ».



Illustrant la gravité de ces retards, Cheikh Diba a insisté sur le fait qu'un paiement différé peut « fragiliser une entreprise déjà éprouvée », qu'un report d'investissement sanitaire peut « maintenir encore les femmes dans des conditions d'accouchement pénibles », et qu'un ralentissement des chantiers scolaires risque de « précipiter des enfants dans la rue », concluant que « ce qui apparaît dans un dossier comme un décalage de calendrier peut devenir, dans la vie d'un citoyen, une difficulté bien réelle ».



Cheikh Diba a mis en garde contre l'impact d'une telle impasse sur la crédibilité financière du Sénégal et sur la mobilisation des ressources extérieures, notamment le programme de 2,2 milliards de dollars envisagé avec le Fonds monétaire international (FMI). Il a souligné qu'« une incertitude prolongée pourrait compliquer leur mobilisation, peser sur les conditions de financement de l'État et contraindre la liquidité du pays, avec des menaces réelles sur la capacité de l'État à faire face à ses charges obligatoires, notamment les salaires ».



Rappelant qu'« en matière de finances publiques, la confiance est un capital invisible dont la dépréciation se traduit tôt ou tard en charges bien réelles », il a appelé les parlementaires à mener leurs délibérations « à leur terme dans la plénitude de leurs prérogatives ».