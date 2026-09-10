​Sama Naffa : Everest Finance veut démocratiser l’accès au marché financier

EVEREST Finance lance Sama Naffa, une solution d’épargne accessible dès 1 000 FCFA, destinée à rapprocher les ménages sénégalais du marché financier régional. La plateforme permet, depuis un téléphone, d’ouvrir un compte-titres et d’investir progressivement, avec des dépôts gratuits.



Présentée comme un outil d’inclusion financière, Sama Naffa entend faire le lien entre les pratiques d’épargne déjà ancrées au Sénégal, notamment les tontines, caisses de quartier et groupements, et les instruments du marché financier régional. L’objectif affiché par Khady Diouf, administrateur directeur général d’Everest Finance, est de permettre à chacun d’épargner « à son rythme », indépendamment de son niveau de revenu.



Pour accompagner les utilisateurs peu familiers avec le numérique, Everest Finance mise également sur un réseau d’agents de proximité baptisés « Jambar ». Leur rôle sera d’aider les populations à ouvrir leur compte, comprendre le fonctionnement de la plateforme et effectuer leurs premières démarches.



La solution repose notamment sur un principe d’accessibilité financière : un épargnant peut commencer avec 1 000 FCFA et bénéficie de la gratuité des dépôts. Selon Khady Diouf, la réussite de Sama Naffa ne devra toutefois pas être mesurée uniquement au nombre de comptes ouverts, mais à leur maintien dans le temps et à la capacité de la plateforme à installer une véritable culture de l’épargne financière.



Le projet bénéficie par ailleurs du soutien de l’Organisation nationale de coordination des activités de vacances (ONCAV). Avec son important réseau d’associations sportives et culturelles, l’organisation entend contribuer à la diffusion de la solution et à la création d’opportunités d’emploi, notamment pour les jeunes.



Pour le représentant du ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, le lancement de Sama Naffa constitue une initiative d’utilité publique, en ce qu’il vise à rapprocher l’épargne des ménages des mécanismes de financement de l’économie. Il a notamment souligné que cette démarche s’inscrit dans l’objectif de mobilisation accrue des ressources intérieures porté par l’Agenda national de transformation Sénégal 2050.



Avec Sama Naffa, Everest Finance ambitionne ainsi de transformer progressivement l’épargne quotidienne des Sénégalais en un levier de constitution de patrimoine et de financement de l’économie régionale.