​Sanctions américaines à la CPI : le Procureur par intérim Mame Mandiaye Niang dénonce «une situation difficile»

Dans un entretien accordé au journal L'Observateur, le procureur par intérim de la Cour pénale internationale (CPI), Mame Mandiaye Niang confie que les sanctions prises à son encontre par les États-Unis « sont toujours en cours, avec les restrictions qui nous sont imposées ».



Tout en saluant « le soutien renouvelé de son pays il déplore une escalade des tensions et indique que « les États-Unis accentuent la pression et parlent maintenant du démantèlement de la Cour à travers une nouvelle offensive diplomatique ».



Cette épreuve touche également un autre fonctionnaire sénégalais puisque, d'après le journal, « notre compatriote Abdoulaye Séye qui dirige l'équipe d'enquête de la situation sur la Palestine, vient lui aussi d'être ajouté par le ministre Rubio (Marco Rubio, Secrétaire d'État des États-Unis), sur la liste des personnes sanctionnées ».



Une épreuve que le Procureur qualifie de « situation difficile », tout en se montrant confiant quant à la capacité de son collègue à « faire face et continuer son travail ».



Le magistrat appelle à la cohésion : « Nous devons faire face ensemble », tout en se montrant confiant quant à la capacité de son collègue à « faire face et continuer son travail ». Cette levée de boucliers américaine s'inscrit dans un climat géopolitique particulièrement tendu pour la juridiction internationale, qui fait face à de multiples contestations de sa légitimité à travers le monde.



En visite officielle à Dakar, le Procureur par intérim a également alerté les autorités sur les autres crises qui secouent l'institution, mentionnant les retraits annoncés des États du Sahel et du Tchad du Traité de Rome, conjugués aux « représailles de la Russie ».



Selon lui, ces offensives contre la CPI procèdent « d'assertions erronées ou à tout le moins, de malentendus à propos du mandat et des activités du bureau du Procureur ». « C'est de tout cela que je suis venu entretenir les autorités de mon pays. »