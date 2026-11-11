​Sangomar : Fort d'une fiabilité de 99,2 %, Woodside prépare la Phase 2 avec PETROSEN

Le géant énergétique Woodside a présenté les performances de son portefeuille mondial, mettant en lumière le succès de son projet pétrolier en eaux profondes de Sangomar au Sénégal.



Les chiffres récents confirment la solidité de cet actif, qui a atteint une excellente fiabilité opérationnelle de 99,2 % au cours du troisième trimestre 2026, générant ainsi 659 millions de dollars de revenus d'exploitation sur la période pour un cumul annuel s'élevant à près de 1,95 milliard de dollars.



Malgré ce bilan financier robuste, la production journalière moyenne du projet s'est établie à 94 000 barils par jour (pour 100 % du projet, dont 73 000 barils par jour en part nette pour Woodside).



L'entreprise précise que cette variation reflète à la fois « le déclin naturel du gisement » et « une réduction du droit net de récupération au titre du contrat de partage de production (PSC) » consécutive au recouvrement intégral des coûts initiaux financés par Woodside avant la décision finale d'investissement.



Pour pérenniser et optimiser cette dynamique sur le long terme, la compagnie ne compte pas s'arrêter là et explore activement de nouvelles perspectives opérationnelles.



Les documents stratégiques de l'entreprise soulignent en effet que la Phase 2 de Sangomar prévoit d'« évaluer les réservoirs supérieurs (S400s) pour compenser le déclin de la production en s'appuyant sur le FPSO existant » à travers un programme potentiel estimé au « forage de six à huit puits ».



Woodside inscrit ses démarches dans une étroite collaboration avec ses partenaires institutionnels au Sénégal. L'entreprise confirme ainsi que des « engagements sont en cours avec PETROSEN et le gouvernement » afin de capitaliser sur ce succès et de consolider l'avenir énergétique et économique de la région.